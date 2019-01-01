Арендовать автовышку

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Каталог автовышек
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Грузоподъемность люльки:
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Тип автовышки:
Телескопическая
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Аренда автовышки TADANO AT-120

Телескопическая

Высота подъема: 14 метров
Вылет стрелы: 10 метров
Грузоподъёмность: до 200 кг
от 7200 руб/смена
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Аренда автовышки TADANO AT-141 ТЕ

Телескопическая

Высота подъема: 16 метров
Вылет стрелы: 10 метров
Грузоподъёмность: до 200 кг
от 7200 руб/смена
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Аренда автовышки TADANO AT-155 СG

Телескопическая с коленом

Высота подъема: 18 метров
Вылет стрелы: 10 метров
Грузоподъёмность: до 200 кг
от 8000 руб/смена
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Аренда автовышки TADANO AT-155 СG

Телескопическая

Высота подъема: 18 метров
Вылет стрелы: 13 метров
Грузоподъёмность: до 250 кг
от 8000 руб/смена
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Аренда автовышки TADANO AT-185 CG

Телескопическая с коленом

Высота подъема: 20 метров
Вылет стрелы: 11 метров
Грузоподъёмность: до 200 кг
от 8800 руб/смена
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Аренда автовышки AICHI SK 22 A

Телескопическая

Высота подъема: 22 метров
Вылет стрелы: 13 метров
Грузоподъёмность: до 200 кг
от 9600 руб/смена
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Аренда автовышки AICHI SJ 240

Телескопическая

Высота подъема: 24 метров
Вылет стрелы: 11 метров
Грузоподъёмность: до 200 кг
от 10800 руб/смена
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Аренда автовышки AICHI SK 27-A

Телескопическая

Высота подъема: 28 метров
Вылет стрелы: 13 метров
Грузоподъёмность: до 200 кг
от 12000 руб/смена
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Аренда автовышки HORYONG SKY 320

Телескопическая

Высота подъема: 32 метров
Вылет стрелы: 18 метров
Грузоподъёмность: до 300 кг
от 14000 руб/смена
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Аренда автовышки NOVAS 450 Q

Телескопическая

Высота подъема: 45 метров
Вылет стрелы: 28 метров
Грузоподъёмность: до 300 кг
от 26000 руб/смена
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Вы можете выбрать автовышку самостоятельно или же довериться нашим профессоналам. Просто позвоните и опишите задачи, которые вам нужно решить.
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Собственный парк автовышек – никаких посредников
Места постоянного базирования наших автовышек расположены на территории Москвы и области таким образом, чтобы обеспечить максимально оперативную подачу техники по любому адресу.
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Арендовать автовышку

В данном разделе представлены основные технические характеристики автовышек, которые Вы можете взять у нас в аренду. Также здесь находится информация о стоимости аренды за одну рабочую смену автогидроподъёмника. Цена аренды автовышки находится в диапазоне от семи тысяч двухсот рублей за рабочую смену до двадцати шести тысяч рублей за рабочую смену. В наличии есть десять различных автомобилей-вышек, каждая из которых обладает собственными сильными сторонами и разнообразными параметрами. Вы можете выбрать из нашего каталога именно ту машину, которая подходит для нужного Вам типа работы и выполнения специфических задач.

Все самоходные площадки обслуживания могут использоваться для перемещения людей и самых разнообразных инструментов, материалов. Вы можете применять наши автомобили-вышки как при работах по монтажу и обслуживанию контактных сетей, линий связи, электропередач, так и для работ по ремонту и строительству высотных зданий и других сооружений. Кроме того, наши автогидроподъёмники идеально подходят для работ по установке и обслуживанию наружных рекламных конструкций и облагораживанию городских зелёных насаждений. Автовышки, представленные в данном разделе сайта, могут использоваться и спасательными службами в том числе, например, для эвакуации людей из окон высотных домов во время пожаров.

Каждая машина в нашем каталоге оборудована аутригерами, или по-другому, опорами. Управление подъёмником может осуществляться как с рабочей площадки – люльки, так и из кабины автомобиля. Подъёмники самоходных площадок обслуживания, имеющихся у нас в наличии, относятся к телескопическому и комбинированному коленчато-телескопическому типам. Высота подъёма стрел автовышек варьируется от четырнадцати до сорока пяти метров. Грузоподъёмность люльки у наших автогидроподъёмников составляет от двухсот до трёхсот килограмм груза. Вращаться она может на триста шестьдесят градусов вокруг своей оси, при этом люлька автоматически удерживается в горизонтальном положении постоянно. Стрела установки также может совершать полный поворот. Здесь Вы сможете найти автогидроподъёмники с боковым вылетом стрелы от десяти до двадцати восьми метров. Мы уверены, что в нашем каталоге Вы сможете найти именно ту установку, которая с наибольшей эффективностью сможет выполнить нужную Вам работу, причём по выгодной цене.