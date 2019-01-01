Арендовать автовышку

Если адрес проведения ваших работ находится недалеко от текущего места нахождения нашей техники, то цена аренды автовышки в Москве будет для вас еще ниже! Уточнить актуальную информацию можно по телефону.

Если адрес проведения ваших работ находится недалеко от текущего места нахождения нашей техники, то цена аренды автовышки в Москве будет для вас еще ниже! Уточнить актуальную информацию можно по телефону.

Если адрес проведения ваших работ находится недалеко от текущего места нахождения нашей техники, то цена аренды автовышки в Москве будет для вас еще ниже! Уточнить актуальную информацию можно по телефону.

В данном разделе представлены основные технические характеристики автовышек, которые Вы можете взять у нас в аренду. Также здесь находится информация о стоимости аренды за одну рабочую смену автогидроподъёмника. Цена аренды автовышки находится в диапазоне от семи тысяч двухсот рублей за рабочую смену до двадцати шести тысяч рублей за рабочую смену. В наличии есть десять различных автомобилей-вышек, каждая из которых обладает собственными сильными сторонами и разнообразными параметрами. Вы можете выбрать из нашего каталога именно ту машину, которая подходит для нужного Вам типа работы и выполнения специфических задач.

Все самоходные площадки обслуживания могут использоваться для перемещения людей и самых разнообразных инструментов, материалов. Вы можете применять наши автомобили-вышки как при работах по монтажу и обслуживанию контактных сетей, линий связи, электропередач, так и для работ по ремонту и строительству высотных зданий и других сооружений. Кроме того, наши автогидроподъёмники идеально подходят для работ по установке и обслуживанию наружных рекламных конструкций и облагораживанию городских зелёных насаждений. Автовышки, представленные в данном разделе сайта, могут использоваться и спасательными службами в том числе, например, для эвакуации людей из окон высотных домов во время пожаров.

Каждая машина в нашем каталоге оборудована аутригерами, или по-другому, опорами. Управление подъёмником может осуществляться как с рабочей площадки – люльки, так и из кабины автомобиля. Подъёмники самоходных площадок обслуживания, имеющихся у нас в наличии, относятся к телескопическому и комбинированному коленчато-телескопическому типам. Высота подъёма стрел автовышек варьируется от четырнадцати до сорока пяти метров. Грузоподъёмность люльки у наших автогидроподъёмников составляет от двухсот до трёхсот килограмм груза. Вращаться она может на триста шестьдесят градусов вокруг своей оси, при этом люлька автоматически удерживается в горизонтальном положении постоянно. Стрела установки также может совершать полный поворот. Здесь Вы сможете найти автогидроподъёмники с боковым вылетом стрелы от десяти до двадцати восьми метров. Мы уверены, что в нашем каталоге Вы сможете найти именно ту установку, которая с наибольшей эффективностью сможет выполнить нужную Вам работу, причём по выгодной цене.